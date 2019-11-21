"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"

عقدت كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، ندوة تعريفية كبرى استهدفت جميع طلاب فرق الكلية، تحت بعنوان "محو الأمية خدمة مجتمعية"، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة لطلابها للتعريف بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، التي تقام برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، لتدريب الطلاب علي مهارات تعليم القراءة والكتابة للأمين، وشرح إجراءات مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية بالهيئة.



حاضر الندوة الدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية ومنسق عام المشروع بالجامعة، بحضور عميد الكلية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف أبو ناموس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد هارون منسق المشروع بكلية التربية الرياضية، والدكتور وائل صلاح بكلية التربية.



وأوضح المحاضر خلال الندوة دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا علي أن مشروع محو الأمية مبادرة وطنية ينبغي علي طلاب الجامعة المشاركة فيها لتنمية وعي المواطنين بالدور الذي تقدمه الدولة تجاه مواطنيها، مستعرضًا أوجه الشراكة بين جامعة المنيا والجهات المشاركة بالمشروع والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، والقوي العاملة الهجرة.



كما تناول المحاضر الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلاب بالكليات المنوطة بالمشروع وتعريفهم بكيفية تسجيل بياناتهم وبيانات الدراسين، وخطوات التعامل مع فرع المنيا بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ومواعيد وإجراءات الاختبارات الدورية لمحو الأمية، موضحًا المكافآت التي يحصل عليها الطالب نظير محو أمية 8 دراسين كشروط اساسي من متطلبات التخرج، وتوفير الجامعة قاعدة بيانات مركزية للأميين بالمحافظة لتيسير التعاون بين الطلاب وهيئة تعليم الكبار.