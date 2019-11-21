Advertisements
Advertisements
Advertisements

"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:30 م
Advertisements
الندوة
الندوة
أحمد الخميسي - محمود عمر
Advertisements
عقدت كلية التربية الرياضية جامعة المنيا، ندوة تعريفية كبرى استهدفت جميع طلاب فرق الكلية، تحت بعنوان "محو الأمية خدمة مجتمعية"، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة لطلابها للتعريف بمشروع محو الأمية وتعليم الكبار، التي تقام برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق صلاح عميد كلية التربية الرياضية، لتدريب الطلاب علي مهارات تعليم القراءة والكتابة للأمين، وشرح إجراءات مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية بالهيئة.

حاضر الندوة الدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية ومنسق عام المشروع بالجامعة، بحضور عميد الكلية، والدكتور عبد العزيز محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف أبو ناموس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد هارون منسق المشروع بكلية التربية الرياضية، والدكتور وائل صلاح بكلية التربية.

وأوضح المحاضر خلال الندوة دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا علي أن مشروع محو الأمية مبادرة وطنية ينبغي علي طلاب الجامعة المشاركة فيها لتنمية وعي المواطنين بالدور الذي تقدمه الدولة تجاه مواطنيها، مستعرضًا أوجه الشراكة بين جامعة المنيا والجهات المشاركة بالمشروع والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة المنيا، ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية، والقوي العاملة الهجرة.

كما تناول المحاضر الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة للطلاب بالكليات المنوطة بالمشروع وتعريفهم بكيفية تسجيل بياناتهم وبيانات الدراسين، وخطوات التعامل مع فرع المنيا بالهيئة العامة لتعليم الكبار، ومواعيد وإجراءات الاختبارات الدورية لمحو الأمية، موضحًا المكافآت التي يحصل عليها الطالب نظير محو أمية 8 دراسين كشروط اساسي من متطلبات التخرج، وتوفير الجامعة قاعدة بيانات مركزية للأميين بالمحافظة لتيسير التعاون بين الطلاب وهيئة تعليم الكبار.
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
"محو الأمية خدمة مجتمعية".. ندوة تعريفية لطلاب "رياضية المنيا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محو الأمية كلية التربية الرياضية طلاب جامعة المنيا الدراسات العليا

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

منذ ساعة و نصف

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"تربية المنيا" تعقد ندوة تعريفية لمشروع محو الأمية وتعليم الكبار

"محو الأمية مشكلات وحلول".. ندوة تعريفية لطلاب التربية بجامعة المنيا

بالتعاون مع "تعليم الكبار".. "نوعية المنيا" تعقد ندوة تعريفية عن محو الأمية لطلابها

432 يتقدموا لاجتياز اختبارات محو الأمية بالقافلة المتكاملة لجامعة المنيا لـ"ههيا"

"محو الأمية مطلب أمن قومي".. ندوة تعريفية لطلاب "طفولة المنيا"

"محو الأمية في مصر" ندوة تعريفية بآداب المنيا (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

05:19 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status