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مصطفى بكري يكشف توقيت التعديل الوزاري المقبل (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:29 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أي مسؤول يتراخى أو يخطئ في عمله لن يستمر في منصبه، لافتَا إلى أن هناك تعديل وزاري الفترة المقبلة، متوقعًا أن يستمر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في منصبه في هذا التعديل، وسيمتد التعديل لعدد من الوزراء، وبعض الوزراء قد يسند له مهام أخرى.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "ممكن في وزيرة تتولى وزارتين، وفي وزيرة طالبت الإذن للعمل في جهة دولية، ربما لن نجدها في التعديل المقبل، وفي وزيرة عليها جدل كبير، ربما لم يحسم أمرها حتى الآن عكس ما يشاع، وقد يحدث تغير في بعض الوزارات الهامة".

ولفت إلى هناك احتمال لاجراء هذا التعديل الأيام القليلة المقبلة، معقبًا: "في اللي بيقول التعديل هيحصل يوم الأحد المقبل والبعض بيقول يوم الاثنين".
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مصطفى بكري مجلس الوزراء صدي البلد توك شو تغيير وزاري

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