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معسكر تدريبى لجوالة عين شمس تحت شعار"معاً نحو مواطن عالمى"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:29 م
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جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
آية حمروشي
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تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة واشراف ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المعسكر التدريبى لجوالي وجوالات كليات الجامعة تحت شعار "معًا نحو مواطن عالمى" والذى تنظمه إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة في الفتره من ٢١: ٢٥ من نوفمبر الجارى بالمعسكر الدولى للكشافة والمرشدات ببورسعيد.

ويشارك فى فاعليات المعسكر ما يزيد عن ٨٠ طالب وطالبة من ١٣ كلية من كليات الجامعة هى: " الآداب والتجارة والحاسبات والمعلومات والعلوم والحقوق والزراعة والهندسة التمريض والطب والألسن والتربية والتربية النوعية والبنات"، كما تشارك جوالة جامعة بورسعيد في جميع فاعليات الأسبوع.

ويتضمن المعسكر الذى يستمر على مدار خمس أيام العديد من الفاعليات التى تهدف لتحقيق التنمية المستدامة من بينها: عمل خدمات مجتمعية مثل تنظيف الشواطئ من البلاستيك وعمل بحث ودراسة إحتياجات أحد المناطق العشوائية وتقديمه للجهات المختصة وأنشطة ثقافية وترفيهية مثل: رحلات خلوية وزيارات للمعالم السياحية والمتحف الحربى إلى جانب عدد من ورش العمل التدريبية والفنية ومسابقات كشفية وعروض تقديم وحفلات سمر.
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الكلمات المفتاحية

معًا نحو مواطن عالمى جامعة عين شمس المعسكر التدريبى الطلاب التعليم

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