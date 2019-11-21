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الجزيرة يهزم السنبلاوين ويصعد لدور الـ 32 لكأس مصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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مظاليم
مظاليم
أحمد تيتو
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نجح فريق الجزيرة المطروحي للعام الثاني علي التوالي، في الصعود لدور ال32 من مسابقة كأس مصر بعد فوزة علي السنبلاوين بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

دخل محمد سليمان المدير الفني لنادي الجزيرة هذة المباراة بتشكيل مكون من:أحمد خير، وأحمد علي،ومحمود عثمان، وإسماعيل سعيد، وحسام خليل، ومحمد عامر، وأحمد سمير، وعبد الرحمن شحاتة، ومحمد جمال، وسعد كامل، ومحمد نور

بينما دخل فريق السنبلاوين بقيادة أحمد عبد المنعم المباراة بتشكيل مكون من: إسلام فتحي، والسيد سليمان، وإبراهيم الشبراوي، ومصطفي رشوان، ومحمد فاروق، وفتحي الدسوقي، ومحمد رضا، ومحمود عبد الحكيم، وسعد جمال، وإسلام محمد، وأحمد فهمي.

يذكر أن الجزيرة قد شارك الموسم الماضي وحقق مفاجأة كبيرة بالفوز علي المصري في دور ال32 وخرج من دور ال16 أمام بتروجيت.

ويلعب فريق الجزيرة بالمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث ويحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط ولم يشارك في الجولة الرابعة التي أنطلقت اليوم لوجودة باي خلال هذة الجولة.
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