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عاجل.. مفاجأة بشأن مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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محمد صلاح جناح ليفربول
محمد صلاح جناح ليفربول
علي ماهر حلمى
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شارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس في تدريبات فريق ليفربول الجماعية استعدادا لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

مفاجأة بشأن مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس


شبكة "سكاي سبورت" العالمية كانت قد أكدت في وقت سابق أن النجم المصري محمد صلاح والظهير الأيسر أندري روبرتسون سيغيبان عن الريدز في مواجهة كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي، والتي تعد من أبرز مواجهات الجولة القادمة بعد التوقف الدولي.

 

من جانبه، كان الصحفي بجريدة "ليفربول ايكو" الإنجليزية، دومينيك كينج، ذكر أن نادي ليفربول لم يحسم بعد مصير صلاح وروبرتسون من مواجهة كريستال بالاس والمهمة للغاية في مشوار الريدز نحو استعادة اللقب الغائب منذ عدة عقود.


وغاب محمد صلاح عن مباراتي مصر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وذلك أمام كينيا وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأمام جزر القمر وانتهت أيضا بالتعادل ولكنه هذه المرة كان سلبيا. 

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة الدوري الانجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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