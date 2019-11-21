بكري: هذا الشخص مُرشح لمنصب وزير الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك وجهة نظر بإنشاء وزارة الإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وهناك وجهة نظر أخرى تتحدث بأن الدستور يمنع إنشاء وزارة إعلام، وهذا غير صحيح، لأن الدستور نص على إنشاء هيئات للإعلام، لكنه لم يمنع إنشاء وزارة للإعلام.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك كاتب صحفي كبير كان عميدًا سابقًا لكلية الإعلام مشرح لمنصب وزير الإعلام إذا عادت الوزارة، وفي حال عدم وجود الوزارة، سيتم ترشيح هذا الشخص لمنصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



وأشار إلى أن التغيرات في الهيئات الإعلامية، من المتوقع أن تحدث عقب التعديل الوزاري، وسيتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة حول التعديل الوزاري.

