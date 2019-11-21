Advertisements
Advertisements
Advertisements

بكري: هذا الشخص مُرشح لمنصب وزير الإعلام في التعديل الوزاري المرتقب (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:25 م
Advertisements
بكري
بكري
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك وجهة نظر بإنشاء وزارة الإعلام للتنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وهناك وجهة نظر أخرى تتحدث بأن الدستور يمنع إنشاء وزارة إعلام، وهذا غير صحيح، لأن الدستور نص على إنشاء هيئات للإعلام، لكنه لم يمنع إنشاء وزارة للإعلام.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك كاتب صحفي كبير كان عميدًا سابقًا لكلية الإعلام مشرح لمنصب وزير الإعلام إذا عادت الوزارة، وفي حال عدم وجود الوزارة، سيتم ترشيح هذا الشخص لمنصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأشار إلى أن التغيرات في الهيئات الإعلامية، من المتوقع أن تحدث عقب التعديل الوزاري، وسيتم دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة حول التعديل الوزاري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام صدي البلد توك شو الإعلامي مصطفى بكري

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

منذ ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 12 ساعة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بكري: مكرم محمد أحمد نفى لائحة جزاءات الإعلام المتداولة

بكري مشيدًا بالرئيس السيسي: "عندنا راجل مبينمش"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:50 م

عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

09:44 ص

للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

07:09 م

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

05:19 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status