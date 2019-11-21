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التردد الجديد لقناة "تايم سبورت" الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار مجانا في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:19 م
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تردد قناة ’’تايم سبورت’’
تردد قناة ’’تايم سبورت’’
محمد الصو
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يستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمشاهدة مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الوطني الأوليمبي والمنتخب الإيفواري الأوليمبي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي السلام والقاهرة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتقام مباراة مصر ضد كوت ديفوار، في الثامنة مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة، حيث يسعى الفراعنة الصغار بقيادة شوقي غريب المدير الفني، لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الصعود لأولبمبياد طوكيو 2020.

"القنوات الناقلة لنهائي الأمم الإفريقية الأمم الإفريقية تحت 23 عاما"
وأعلنت مجموعة قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS عن إذاعة مباراة النهائي بين مصر وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وغانا على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصلت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، على بث إذاعة مباريات بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بشكل حصري عبر قنواتها الأرضية.

وكانت تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS، نقلت فعاليات بطولة الأمم الإفريقية للكبار والتي أقيمت بالقاهرة يونيو الماضي، والتي توج بها المنتخب الجزائري على حساب المنتخب السنغالي، للمرة الثانية في تاريخه.
"كيفية استقبال قنوات تايم سبورتس الأرضية".

ويمكن للمشاهد متابعة نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا عن طريق تثبيت قنوات تايم سبورتس المصرية TIME SPORTS بدون تشويش بالطرق الآتية:

أولا..إذا كانت شاشة التلفاز تدعم تقنية البث الأرضي الرقمي:
1- قم بثبيت إريال التلفاز ووجهه ناحية محطة الإرسال.
2- يتم توصيل الكابل بالإريال في المكان المخصص في التلفاز.
3- ابحث عن الإرسال الرقمي الأرضي.
4- عند العثور عليها، قم بحفظها فوراً.

ثانيا..إذا كانت شاشة التلفاز غير مدعومة بتقنية البث الأرضي الرقمي:
سوف تحتاج إلى جهاز استقبال بث القناة الأرضية ومشاهدتها.
يمكنك تتبع الخطوات السابقة، ولكن قم بتوصيل الكابل في جهاز الاستقبال.
قم بتوصيل كابل جهاز الاستقبال بالتلفاز، ثم ابحث عن القناة وبعد ذلك حفظها.

"تردد قنوات تايم سبورتس TIME SPORTS"
القمر: نايل سات
التردد: 11449 - أفقي (H)
معدل الترميز: 27500- 5/6
الجودة: SD

واحتل منتخب مصر الأوليمي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، المركز الأول بمجموعته الأولى والتي ضمت كل من "مالي، وغانا والكاميرون بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، قبل أن يطيح بنظيره الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار بنهائي الأمم الإفريقية، مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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TIME SPORTS تذيع أمم إفريقيا تحت 23 عاما

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

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