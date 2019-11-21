"الفساتين اللامعة" تسيطر على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي "تقرير"

شهد مساء أمس الأربعاء، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الواحدة والاربعون، والتي بدأت في العشرين من نوفمبر وتستمر حتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وتقام الفعاليات على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



حيث تألقت النجمات علي الريد كاربت الخاص بافتتاح المهرجان، وحرصت كل نجمة على أن تكون إطلالتها هي الأفضل والأشيك والأجمل من بين الحضور، وحضر الكثير وسيطر اللون الأسود على اختيار معظم النجمات ألوان الفساتين الخاصة بهم، كما سيطرت الفساتين اللامعة على السجادة الحمراء، ونذكر في هذا التقرير أبرز الفساتين التي قامت النجمات بارتدائها.



ياسمين رئيس



ارتدت النجمة ياسمين رئيس فستان لامع مميز، حيث ان الخامة المصنوعة منها جميعها مطرزة بفصوص ماسية صغيرة الحجم، مما جعلها ملفتة للأنظار بمجرد دخولها على السجادة الحمراء، كما أبرزت طلتها برفع شعرها للأعلى، ووضعت ماكياج صارخ زادها بريقاً.



منه شلبي



تألقت النجمة المصرية منة شلبي أثناء حضورها أمس حفل الافتتاح، كما أنه تم تكريمها، وحرصت علي الظهور بإطلالة مشرقة وجميلة لفتت أنظار الحضور لها.



حيث ارتدت منة شلبي فستان طويل وبسيط، ذو تصميم مميز ومختلف وعصري، وكلنه مصنوع من خامة لامعة وخفيفة، مما جعلها أكثر جمالا وإشراقاً أقناء حصولها علي التكريم.



كما أنها حرصت على وضع ماكياج بسيط، وقامت بتصفيف الشعر علي طريقة "الليس الناعم " المنسدل على الأكتاف.



هند عبدالحليم



شاركت النجمة الشابة هند عبد الحليم في حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما أنها حرصت على الظهور بإطلالة مختلفة ومميزة، وهذا ما جعلها تختار فستان ملفت للأنظار.



حيث تألقت هند عبد الحليم بفستان ذهبي مميز مصنوع من هامة لامعة و ملفته للانتباه. الفستان جاء طويل من حيث تصميمه، كما وضعت ماكياج بارز وذو ألوان فاتحة زادها جمالاً.



أسماء أبو اليزيد



قامت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد بالظهور أمس بإطلالة مبهرة عليه السجادة الحمراء في حفل الافتتاح حيث ارتدت فستان أزرق لامع ومميز، حيث أن خامة الفستان هير الشيفون اللامع، وقامت بتصفيف شعرها كيرلي مميز، كما وضعت ماكياج هادئ ذو رسمة عين مميزة تناسبت مع ملامحها.



نجلاء بدر



حرصت الفنانة نجلاء بدر على الظهور بإطلالة مميزة وأنيقة تناسب مع جمالها الخاص، حيث ارتدت فستان جلد من خامة لامعة مميزة، زادتها إشراقاً وتألقاً، ووضعت ماكياج هادئ وجميل ومميز، كما أنها قامت بتصفيف الشعر بشكل عصري.



أمل رزق



حرصت الفنانة أمل رزق على حضوره حفل الافتتاح، واختارت لنفسها إطلالة بسيطة وعصرية من حيث التصميم، واختارت فستان مطرز بتطريز لامع لونه أبيض مميز، كما أنها تألقت بوضع حلق طويل ومميز، ووضعت ماكياج بسيط وهادئ، وتصفيف الشعر ويفي.

