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للمرة الأولى.. ميسي يقوم بدور مدير التعاقدات ويقترب من حسم الصفقة الخيالية لصالح برشلونة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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ميسي
ميسي
حسام مجدي
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ظهرت حاجه كبيرة لدى نادي برشلونة الإسباني في تدعيم مركز الهجوم في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب رغبة برشلونة في تدعيم مركز الهجوم

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في تدعيم مركز الهجوم في الفريق في يناير القادم ليكون هناك مهاجم قوي وبديل مناسب للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق في حالة رحيله عن النادي.

برشلونة يستهدف ضم لوتارو مارتينيز

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

برشلونة يرصد مبلغ ضخم لضم مارتينيز

وكشفت التقارير أن نادي برشلونة سيرصد مبلغ مالي ضخم لضم لوتارو مارتينيز من نادي إنتر ميلان في يناير القادم.

ميسي يساعد برشلونة في ضم مارتينيز 

كما ذكرت التقارير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة سيساعد النادي في ضم مواطنه مارتينيز في الشتاء القادم.

مشاركات لوتارو مارتينيز مع نادي إنتر ميلان هطا الموسم

وقد شارك لوتارو مارتينيز في 16 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدف وحيد.

ترتيب إنتر ميلان في الدوري الإيطالي الممتاز

ويتواجد نادي إنتر في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي صفقة برشلونة برشلونة

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