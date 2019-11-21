المدير التنفيذي لإحدى الشركات الألمانية: لدينا الكثير يمكن أن نقدمه لمصر



وأشار "فينترجيرست"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن مصر لديها إرادة لتشجيع الشركات الأجنبية، معربًا عن تطلع شركة والألمان بصفة عامة للاستثمار في مصر، مضيفا أنهم يبحثون عن دعم قوي من قبل المؤسسات الحكومية.



وأضاف المدير التنفيذي لإحدى الشركات الألمانية، أنهم يعملون في مجال تكنولوجيا الرقمية، حيث لديهم الكثير للعمل في مجال البدائل الاليكترونية لنظم السداد، وتأهيل البنية التحتية لذلك، مؤكدًا أن لديهم الكثير لما يمكن أن يقدمونه لمصر.



قال رالف فينترجيرست، المدير التنفيذي لإحدى الشركات الألمانية، إنهم يعملون بمصر منذ 50 عام في مجال البنية التحتية، معقبا: "أحب أن آتي إلى مصر لأول مرة عام 1998".