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متى يمكن للمرأة استعمال طلاء الأظافر دون أن يؤثر في صحة الوضوء؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:15 م
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طلاء الأظافر
طلاء الأظافر
محمود الجلاد
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متى يمكن للمرأة استعمال طلاء الأظافر، دون أن يؤثر في صحة الوضوء؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إنه في حال وجود شيء على اليد يمنع وصول الماء إلى أي جزء منها هذا الأمر يعنى أن غسل اليدين لم يتم وبناء عليه لم يتم ركن من أركان الوضوء، وهذا ما يحدث عند وضع طلاء الأظافر، الذي يمنع وصول الماء إلى الأظافر، وبالتالي يكون هناك إشكال في تمام الوضوء، بما يؤثر على صحة الصلاة.

وأشار إلى أن غسل الأيدي إلى المرافق ركن من أركان الوضوء، ويجب أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.

واستشهدا أمين الفتوي، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}. [المائدة: 6].

ونوه إلى أنه مع التقدم العلمي في مواد ومستحضرات التجميل يمكن للمرأة الاستمتاع بهذه الزينة في حدود المسموح لها به، وفى الوقت ذاته لا يؤثر في صحة أظافرها ولا صحة عبادتها.

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الكلمات المفتاحية

طلاء الأظافر صحة الوضوء الصفحة الرسمية الإفتاء أمين الفتوى

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