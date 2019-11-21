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فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 07:07 م
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ساندي
ساندي
شيماء عطية تصوير عبير أحمد
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وصلت منذ قليل، الفنانة ساندي على السجادة الحمراء لفيلم "بيك نعيش"، وذلك ضمن عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.


ولفتت "ساندي" الأنظار إليها بإطلالتها، حيث ارتدت فستان أسود قصير.


يذكر أن بطل الفيلم سامي بوعجيلة حصل على جائزة أحسن ممثل في قسم آفاق بالدورة 76 لمهرجان فينسيا السينمائي سبتمبر الماضي، وكان الفيلم اُختير ضمن 14 مشروعا للمشاركة في النسخة الرابعة لملتقى القاهرة السينمائي في الدورة 38، وتدور أحداثه بعد ثورة الياسمين في تونس، حول أسرة تتحول عطلتها الأسبوعية إلى جحيم بعد إصابة الابن بطلق ناري في حادث إرهابي، وفيما يتطلب علاجه زراعة كبد جديد تظهر خلافات عائلية مفاجئة تهدد حياة هذا الطفل.


تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
فستان قصير.. ساندي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في أول أيام مهرجان القاهرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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