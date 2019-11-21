شيما الحاج تتواجد في افتتاح "القاهرة السينمائي" بعد قضيتها الأخيرة(فيديو)





رصد "الفجر الفني" فيديو الفنانة شيما الحاج، وذلك بعد حضورها افتتاح لمهرجان "القاهرة السينمائي" مساء امس وتسائل الجميع عن حضورها بالرغم من قضيتها المنافية للآداب الفترة الأخيرة.





وقد بدأت اليوم أول أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.





وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.