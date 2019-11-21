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شيما الحاج تتواجد في افتتاح "القاهرة السينمائي" بعد قضيتها الأخيرة(فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:57 م
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شيما الحاج
شيما الحاج
يار أحمد تصوير عبد الحافظ
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رصد "الفجر الفني" فيديو الفنانة شيما الحاج، وذلك بعد حضورها افتتاح لمهرجان "القاهرة السينمائي" مساء امس وتسائل الجميع عن حضورها بالرغم من قضيتها المنافية للآداب الفترة الأخيرة.


وقد بدأت اليوم أول أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.


وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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