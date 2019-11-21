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بكري: سجنت 5 مرات لدفاعي عن حرية الرأي.. ومش هاقول نعم وحاضر (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:59 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التشكيك في مؤسسات الدولة من شأنه تدمير البلد، لافتَا إلى أن الرأي والرأي الآخر سمح بوجود أصوات تطالب بالتطبيع مع اسرائيل، والبعض تحدث بأن المسجد الأقصى غير موجود في فلسطين، والبعض قام بهتافات ضد الجيش والشرطة.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاختلاف مع رئيس الدولة أمر موجود في مصر، وتاريخ هذه الدولة شهد هذا الأمر كثيرًا، معقبًا: "سجنت 5 مرات بسبب دفاعي عن حرية الرأي، ومفيش حاجة هتخليني في آخر عمري، أقول نعم وحاضر، والرئيس مش عايز نعم وحاضر، لما يكون في انجازات في البلد لازم نقولها، واللي مش عايز يشوف الانجازات هو حر".

وأشار إلى أن هدفه من الظهور على الإعلام ليس الشهرة، ولكن هو ايصال صوت الناس للمسؤولين، معقبًا: "احنا ولاد الناس الغلابة، كلنا عشنا في الترعة والتراب، وأكلنا المش، محدش فينا أتولد وفي فمه معلقة من ذهب، عانينا كثيرًا، ولذلك نشعر بمعاناة الشعب".
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري صدي البلد توك شو

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