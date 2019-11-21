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"الحلفاوي" يكشف عن مرض هادي الجيار وأخر تطورات حالته الصحية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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الفنان هادي الجيار
الفنان هادي الجيار
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"الحلفاوي" يكشف عن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير هادي الجيار، حيث قال "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "الأخ العزيز هادي الجيار تعرض لالتهاب رئوي ويتم علاجه بالمستشفى وحالته الحمد لله في تحسن".

نبيل الحلفاوي ينفي شائعة وفاة هادي الجيار

ونفى نبيل الحلفاوي شائعة وفاة هادي الجيار، والتي انتشرت منذ بداية اليوم، حيث قال: "لا صحة للإشاعات التي يسارع البعض بترويجها".

شائعة الوفاة تطارد هادي الجيار

يعاني الفنان الكبير هادي الجيار وأستره من مطاردة شائعة الوفاة، حيث انتشر صباح اليوم على مواقع السوشيل ميديا أخبار عن وفاة هادي الجيار، مما خرجت أسرته لتنفي هذا الأمر، كما رد العديد من النجوم على هذه الشائعة بنفيها.
"الحلفاوي" يكشف عن مرض هادي الجيار وأخر تطورات حالته الصحية
"الحلفاوي" يكشف عن مرض هادي الجيار وأخر تطورات حالته الصحية
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