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عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:50 م
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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي وفريق إنبي عقب نهاية بطولة كأٍ الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.
وكان الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب أسامة جلال قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عامًا، هذا الشهر ولكن لا يزال مجلس إدارة نادي إنبي يتمسك باستمرار اللاعب حتي نهاية الموسم لحاجة الفريق لخدماته.
على الجانب الآخر، لا يمانع حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي رحيل أسامة جلال إلى الأهل ولكن في نظير عقد صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي ينتقل بموجبها علي لطفي وأحمد الشيخ للفريق البترولي.
ومن المنتظر أن تتضح معالم صفقة الأهلي وأسامة جلال عقب نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستختتم غدا بمواجهة الفراعنة لكوت ديفوار، في المباراة النهائية.
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