عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي وفريق إنبي عقب نهاية بطولة كأٍ الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.









وكان الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب أسامة جلال قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عامًا، هذا الشهر ولكن لا يزال مجلس إدارة نادي إنبي يتمسك باستمرار اللاعب حتي نهاية الموسم لحاجة الفريق لخدماته.



