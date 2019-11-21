للمرة الأولى - زوجة الأسطورة تتحدث: لا أخفي شعوري بالحسرة تجاه البطولات التي أهدرها فيدرر.. واعتزاله يتوقف على عدة أشياء

أسامة عواد - علاء خليف - سيد متولي.. ترجمة: فيروز علي





وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة – تعبر هذه المقولة عن الوصف الأدق للدور الكبير الذي لعبته " ميركا فافرينيتش " في حياة زوجها أسطورة التنس العالمي " روجر فيدرر "، حيث كانت شريكة رئيسية في كل النجاحات والإنجازات التي حققها النجم السويسري خلال مسيرته الرياضية.





ميركا فافرينيتش لاعبة تنس من مواليد 1 أبريل لعام 1978، اعتزلت اللعبة عام 2002 بعد إصابة بالقدم وكان عمرها 24 عامًا، تزوجت من "فيدرر" عام 2009 وكانت تكبره بـ 3 سنوات، وساهمت بشكل كبير في نجاح " روجر " في الرياضة والحياة عمومًا، خاصة وأنها تعمل كـ"مديرة أعماله "، وهي بمثابة "الجندي المجهول" خلف الكواليس في النجاحات العظيمة التي حققها أسطورة التنس السويسري خلال السنوات الماضية.









حرص " الفجر الرياضي " على إجراء هذا الحوار مع " ميركا فافرينيتش " ليقدم لعشاق الرياضة وخاصة لعبة التنس، إجابات عن أبرز الأسئلة التي تدور في أذهانهم حول أسباب تراجع مستوي "فيدرر" هذا العام، واستعداداته للمشاركة في أولمبياد "طوكيو 2020"، وعلاقته بالإسباني " نادال "، وحقيقة تفكيره في الاعتزال نهائيًا:-





1- في البداية حدثينا عن خسارة فيدرر المفاجئة أمام ستيفانوس تسيتسيباس وتوديع البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين بـ"لندن"؟ وما أسباب ذلك من وجهة نظرك؟ أعتقد أنها كانت خسارة مفاجئة وقاسية في آنٍ واحد، فيدرر فقد التركيز في لحظات هامة في المباراة، أعلم أن جميع المشجعين كانوا يتوقعون أن فيدرر سيتأهل للنهائي، خاصة بعد الأداء الرائع ضد ديوكوفيتش، لكن شيء ما حدث وأدي إلى هذه النهاية الغير مرغوبة على الإطلاق، لكن كل شيء يمضي بكل تأكيد.



2- ما تفسيرك للتراجع الكبير لـ"فيدرر" في 2019 وغيابه عن منصات التتويج هذا الموسم باستثناء بطولة "بازل"؟ دعنا نتفق على شيء، هذا العام لم يكن عام الحظ لفيدرر "كما يقولون"، كان هناك لحظات مُره وعصيبة للغاية، فخسارة ويمبلدون كانت لحظة قاسية جدًا، فيدرر حقًا بعد هذه المباراة تحديدًا لم يعرف كيف أهدر فرصتين لحسم اللقب، لأكون صريحة كلنا كُنا نحتفل في المدرجات، لكن في لحظة كل شيء تغير لم نعرف حقًا ماذا حدث.





3- كيف يستعد "فيدرر" للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020؟ وما فرص تحقيقه "اللقب المفقود" في خزينة بطولاته "ذهبية" فردي رجال بالاولمبياد؟ فيدرر يخطط ويستعد للمشاركة في هذا الحدث الكبير، لا أريد الخوض في مسألة فرص تحقيقه للقب من عدمه، كل بطولة ولها طابعها الخاص وظروفها التي تسبقها، فيدرر دائمًا يعمل بِجد في أي بطولة يشارك بِها.



4- حدثينا عن علاقة "فيدرر" مع "نادال" والصراع الدائم بينهما على الألقاب والبطولات؟ البعض يصور العلاقة بين فيدرر ونادال على أنها صراع لحد الموت (تضحك)، لكن هي عكس ذلك تمامًا، فيدرر ونادال أصدقاء، فنادال هو من أقرب اللاعبين إلى فيدرر والعكس صحيح، الصراع بينهما هو صراع طبيعي بين أي لاعب وآخر الكل يريد أن يفوز ويحقق الأبطال هذ شيء طبيعي، لكن في النهاية يفوز من يفوز ويخسر من يخسر ويبقيان كما هما أصدقاء.



5- هناك إحصائية سلبية تؤكد أن "فيدرر" دائم تقديم الهدايا لمنافسيه وإضاعة الفرص لتحقيق الانتصارات بالمباريات؟ فلقد أضاع 9 فرص في الجراند سلام و7 فرص للفوز باللقب ؟ فما تفسيرك ؟ لا أخفي أبدًا شعوري بالحسرة على البطولات التي أضاعها فيدرر في الرمق الأخير لقد كانت قريبة جدًا، هو يُدرك ذلك جيدًا ويعلم أنه أخطأ لكِنَ روجر لا ينظر أبدًا إلى الخلف، بالطبع يكون هناك وقفة لدراسة ذلك لكنها تمر سريعًا، لكن على الرغم من قسوة هذه الإحصائية إلا أنها تحدث دائمًا في كافة الألعاب الأخري، لكن يجب أن لا ننظر دائمًا إليها فإذا عشت كثيرًا في الماضي لن تستطيع أن تُفكر في المستقبل.



6- دعينا نتجه إلى لاعب مثير للجدل في عالم التنس مؤخرًا، ألا وهو كيريوس وتصريحه الشهير بأن لا يجد سببًا لاحترام الثلاثي (فيدرر ونادال وديوكوفيتش) ما رأيك ؟ لا أريد التعليق على مِثل هذه المهاترات والتصريحات الغير عقلانية، ما أستطيع قوله فقط أن كل لاعب يعرفه حجمه جيدًا.





7- فيدرر قال من قبل بأنكِ في بعض الأوقات لا تذهبين لمتابعة مبارياته، وقال تحديدًا "هي تعرف النتيجة من خلال النظر لي فهي تعرفني جيدًا من الداخل" ما ردك ؟ تضحك أيضًا، بالطبع هناك بعض المباريات لا أذهب فيها لمساندته لأمور خاصة بالعائلة ومتابعة أولادنا، لكن بالفعل أنا أعرف النتيجة من نظرات وحديثه معي.



8- السؤال الذي يشغل بال متابعي ومشجعي فيدرر حول العالم، وهو السؤال الشائك والذي يتم طرحه بعد كل بطولة يفوز بها فيدرر أو حتي يخفق فيها.. متي سيعتزل المايسترو ؟ هذا السؤال تمت الإجابة عليه مرارًا وتكرارًا من فيدرر ذاته، الاعتزال يتوقف على عدة أشياء أهمها قدرة فيدرر على اللعب والاستمرارية، ولا أحد يعلم أو يتوقع متي سيتوقف فيدرر عن مسك المضرب مجددًا حتي هو، لكن فيدرر سيواصل اللعب حتي تحين هذه اللحظة!.



