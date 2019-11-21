أخبار صلاح اليوم| صدمة رمضان صبحي.. وصورة مسربة تكشف ترتيب الفرعون بجائزة الكرة الذهبية

يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الخميس 21 من نوفمبر الجاري.

"أخبار صلاح البوم"

صلاح يفاجئ الجماهير بصورة في تدريبات ليفربول قبل مواجهة بالاس

نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا له من تدريبات ليفربول اليوم الأربعاء رغم أنباء غيابه عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم " البريميرليج ".

و‏قال دومينيك كينج الصحفي بجريدة "ليفربول ايكو" الإنجليزية عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بخصوص مشاركة محمد صلاح وأندي روبيرتسون من عدمها ضد كريستال بالاس في الجولة القادمة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأضاف الصحفي الإنجليزي أن محمد صلاح وروبيرتسون تدربا على انفراد في ميلوود مقر تدريب الفريق الإنجليزي أما جو جوميز لازال يتم تقييم إصابته حتي الآن.

الكشف عن ترتيب صلاح بالكرة الذهبية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تكشف عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ووفقا للصورة المسربة، فإن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي جاء في المركز الخامس برصيد 207 نقطة، بينما الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019 هو البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بعد أن جاء في المركز الأول بحصوله على 578 نقطة، وفي المركز الثاني الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة، وفي المركز الثالث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة، وحل السنغالي ساديو ماني رابعا برصيد 322 نقطة.

"أخبار صلاح الآن"

رمضان صبحي يصدم صلاح بسبب أوليمبياد طوكيو

تصدر رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي قائمة الرافضين للكلام عن ضم أي لاعب من المنتخب الأول إلى الفراعنة الصغار في الوقت الحالي رغم الأصوات التي تطالب بضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعبين آخرين في طوكيو 2020.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: "هدفنا كان الوصول إلى النهائي ووصلنا إليه وغدًا هدفنا الفوز والتتويج باللقب على أرضنا وبين جماهيرنا".

صلاح يصارع أجويرو على الأكثر تسديدًا بالبريميرليج

دخل المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، صراعًا حادًا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بخصوص التسديدات على المرمى.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة بأكثر اللاعبين تسديدا على المرمى بالدوري الموسم الحالي، وتساوى فيها محمد صلاح مع أجويرو في المركز الأول برصيد 40 تسديدة.