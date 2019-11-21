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مريم حسن تخطف الأنظار ولقاء الخميسي بالاخضر في افتتاح "القاهرة السينمائي" (فيديو)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد تصوير عبد الحافظ حمدي
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رصد "الفجر الفني" عدد من الفيديوهات لحضور نجمات الفن علي السجادة الحمراء لمهرجان "القاهرة السينمائي" مساء امس وخطفت الفنانة مريم حسن الأنظار بفستان يحمل اللون الاسود بينما ظهرت لقاء الخميسي بفستان يحمل اللون الأخضر وحضر عدد آخر وكبير من نجمات الفن.

وقد بدأت اليوم أول أيام مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته الـ41 وسيستمر من 20 نوفمبر الي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي سينماء رزق الله

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