اسعار الذهب اليوم في الجزائر بـ"محلات الصاغة"

استقرات اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة اليوم الخميس 21-11-2019 استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي

عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري اسعار الذهب عيار 24 48.13$ 5.808 سعر الذهب عيار 22 44.12$ 5.324 اسعار الذهب عيار 21 42.12$ 5.082 اسعار الذهب عيار 18 36.10$ 4.356 سعر الذهب عيار 14 28.08$ 3.388 سعر الذهب عيار 12 24.07$ 2.904 اسعار أوقية الذهب 1.507$ 180.617 اسعار جنيه الذهب 336.93$ 40.654 اسعار كيلو الذهب 48.132$ 5.807.606

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر