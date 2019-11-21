جامعة بنها تبحث تجهيز مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية (صور)

ترأس الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الخميس، اجتماع اللجنة المشكلة لأعمال تجهيز مركز الاختبارات المركزية الالكترونية.



وقال المغربى انه ناقش خلال الاجتماع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات من توصيل شبكة الاتصالات والانترنت، مشيرا الى انه وجه الادارة الهندسية بسرعة الانتهاء من التشطيبات اللازمة وذلك استعدادًا لاجراءالامتحانات بها هذا العام.



وأضاف المغربى انه تم التأكد من بدأ عمليات تجهيز قاعات تسع لـ 400 طالب لأداء الامتحان الالكترونى فى نفس الوقت علمابأنه تم الاعلان عن مدير مركز الامتحانات المركزية الالكترونية وتم تحديد عدد من المعايير اللازمة لاختياره من خلال الاعلان طبقا لسياسة جامعة بنها لشغل الوظائف المتاحة.

