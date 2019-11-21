تعليق "الصحة" على منع تعيين مدير تنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية

أوضحت وزارة الصحة والسكان، موقفها عما أثير مؤخرًا عن رفض تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعيين الطبيب حلمي أحمد أحمد عبدالرحمن، مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للرعاية الصحية، رغم صدور قرار من رئيس الهيئة للطبيب المذكور، مؤكدة أن الوزارة ليست الجهة المختصة بتعيين المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية.



وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أنه بالرجوع لهيئة الرعاية الصحية أفاد مسئولو الهيئة بأن الطبيب المذكور قام بنفسه بتقديم اعتذار عن هذا المنصب، الأمر الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، باجتماعه الدورى بمحضره رقم 7 بتاريخ 20 يونيو 2019.



وقالت الوزارة، إن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أصدر قرارًا آخر بتكليف الدكتور أمير التلواني، للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة لمدة 6 أشهر لحين إعادة الإعلان عن شغل الدرجة.



يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هى إحدى الهيئات الثلاث المستقلة التابعة للتأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تم إنشاؤها وتشكيل مجلس إدارتها من مجلس الوزراء، وقراراتها المنظمة لشئونها واختصاصاتها هي قرارات مستقلة يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.