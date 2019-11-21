دبلوماسي سابق يكشف حجم استثمارات ألمانيا في إفريقيا (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قمة "العشرين وإفريقيا" والتى عقدت في برلين، شهدت تبادل الآراء، حول أفضل السبل لزيادة تدفق الاستثمارات الألمانية المباشرة لإفريقيا.



وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن استثمارات المانية في القارة الإفريقية منذ عام 2015 وصلت لـ2 مليار يورو، وهذا المبلغ إذا تم مقارنته بالاستثمارات الصينية في القارة السمراء فسيكون قليل، لكن هناك رغبة وإرادة مشتركة بين الحكومة الألمانية والدول الإفريقية، لضخ المزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة في إفريقيا.



وأشار إلى أن القادة السياسية في المانيا أعربوا عن تطلعهم لقيام قادة إفريقيا بترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، ومحاربة الفساد، واتباع سياسات تتسم بالشفافية.

