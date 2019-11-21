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نقيب المحامين يدين العدوان الصهيوني على سوريا وقطاع غزة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:33 م
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سامح عاشور
سامح عاشور
منى صموئيل
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أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، العدوان الصهيوني على سوريا وقطاع غزة، منتقدا الصمت العالمي والإسلامي والعربي الذي وصفه بالمريب.

وتساءل: "هل ما يحدث لتمرير صفقة القرن التي أعدتها أمريكا"، مؤكدا: "كما ندافع عن مصر، ندافع عن وطننا فلسطين، القضية المركزية للعرب، فلسطين العربية من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف شرفية وغربية، ولن نقبل بالتفريط في شبر واحد من الأراضي العربية المحتلة".

وشدد رئيس اتحاد المحامين، خلال لقاء مفتوحا بمحامي القليوبية، اليوم الخميس، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وفرعيتي شمال وجنوب القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن القليوبية، على أن أمريكا هي العدو الأكبر الذي يريد إجهاض الأمة العربية، ويضربها في العراق وسوريا وليبيا واليمن، فما يحدث الآن في سوريا من اغتصاب للبترول السوري، والعدوان على غزة، وما يحدث في ليبيا، واليمن، والعراق لصالحها، مكملا: "من يفرط في دمشق أو بغداد أو الخرطوم سوف يفرط حتما في القاهرة".

وفي سياق متصل، أعرب "عاشور"، عن عدم ارتياحه لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، فهو لا يستحق جائزة نوبل لمحاولته حرمان المصريين من مياة النيل شريان الحياة لدينا.

وتابع: "صامتين لحين انتهاء المفاوضات الرسمية التي تخوضها مصر بشأن سد النهضة، ولكن إن لم تنتهي بما يرضي الشعب المصري، سنكون جنودا للدفاع عن مياه وحياة المصريين، فالوطن غير قابل للتجزئة، وعاشت نقابة المحامين لهذا الوطن، وعاشت وحدة المحامين".

حضر اللقاء، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، مجدي سخى وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وخالد أبو كراع، ومصطفى البنان، وعلي الصغير، وأسامة سلمان، وحسين الجمال، ومحمد أبو ليلة، وإبراهيم عبد الرحيم، ومحمد كركاب، وإسماعيل طه، وسيف حماد، ومحمد الكسار، وكمال مهنى، وعادل عفيفي، وصلاح مقلد، وعيسى أبو عيسى، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومجدي المهدي نقيب شمال القليوبية، ومجلسي الفرعيتين، وخالد راشد نقيب المنوفية، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية، وأعضاء مجلس النواب عن القليوبية، عبد السلام الخضراوي، وحاتم عودة، وعصام غالي، ومحمد مدينة، وحسن عمر حسنين.
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الكلمات المفتاحية

نقيب المحامين غزة سوريا المجالس الفرعية العدوان الصهيوني

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