حسين هريدي: زيارة السيسي لألمانيا كانت أكثر من ناجحة (فيديو)

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا على خلفية مشاركته في "قمة العشرين وإفريقيا" كانت أكثر من ناجحة، وهذا واضح من لقاء الرئيس السيسي بكبار القادة السياسيين الألمان، ومحصلة هذه اللقاءات أكدت على متانة العلاقات المصرية الألمانية.



وتابع "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عل فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن لقاءات الرئيس السيسي في ألمانيا غطت الجانب السياسي والاقتصادي والدفاع والأمن، وكل ما يتعلق بالمساعدات الانمائية لمصر، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس النواب الألماني، يعكس الثقة التي يوليها البرلمان الألماني لدور مصر في مكافحة الإرهاب.



وأشار إلى أن لقاء الرئيس بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شدد على ضرورة تنسيق المواقف تجاه الازمات والمشاكل التي تواجه إفريقيا والشرق الأوسط.

