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إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعاشر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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بوابة الفجر
إسلام علي
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أصيب 13 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفيات "التأمين الصحي" بالعاشر و"بلبيس" المركزي.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداها "ميكروباص" والأخرى ملاكي، وذلك أمام المركز الطبي العالمي بطريق "مصر - الإسماعيلية" الصحراوي، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 13 شخص بكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات "التأمين الصحي" بالعاشر من رمضان، و"بلبيس" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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