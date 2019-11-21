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اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في لبنان

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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اسعار الذهب في لبنان
اسعار الذهب في لبنان
محمد المسلمي
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استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 21-11-2019  مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في لبنان

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار


سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

عيار الذهب

47.44$

71.718

اسعار الذهب عيار 24

43.49$

65.742

سعر الذهب عيار 22

41.51$

62.755

اسعار الذهب عيار 21

35.58$

53.790

اسعار الذهب عيار 18

27.67$

41.836

سعر الذهب عيار 14

23.72$

35.859

سعر الذهب عيار 12

1.475$

2.230.438

اسعار أوقية الذهب

328.09$

502.040

اسعار جنيه الذهب

46.441$

71.718.278

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019  في لبنان

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان


اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

19 نوفمبر

41.435

53.274

62.153

71.031

18 نوفمبر

41.409

53.241

62.114

70.986

17 نوفمبر

41.645

53.544

62.468

71.391

16 نوفمبر

42.314

54.404

63.471

72.537

15 نوفمبر

42.112

54.145

63.169

72.192

 

 

 

 

 اسباب تراجع اسعار الذهب في مصر 

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