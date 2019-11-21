اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في لبنان
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات
اليوم الخميس 21-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم
اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في لبنان
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
عيار الذهب
|
47.44$
|
71.718
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.49$
|
65.742
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.51$
|
62.755
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.58$
|
53.790
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.67$
|
41.836
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.72$
|
35.859
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.475$
|
2.230.438
|
اسعار أوقية الذهب
|
328.09$
|
502.040
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.441$
|
71.718.278
|
اسعار كيلو الذهب
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
19 نوفمبر
|
41.435
|
53.274
|
62.153
|
71.031
|
18 نوفمبر
|
41.409
|
53.241
|
62.114
|
70.986
|
17 نوفمبر
|
41.645
|
53.544
|
62.468
|
71.391
|
16 نوفمبر
|
42.314
|
54.404
|
63.471
|
72.537
|
15 نوفمبر
|
42.112
|
54.145
|
63.169
|
72.192