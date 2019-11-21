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صدمة مدوية.. تحديد مدة غياب نجم ريال مدريد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب لوكاس فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال الساعات الماضية.


وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانا رسميا في الساعات قال فيه: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يُعاني من كسر في اصبع قدمه اليسرى في انتظار التطورات .


ووفقا للصحفية أرانشا رودريغيز التي اكدت في تصريحات لإذاعة الكادينا كوبيه على أن فاسكويز سيغيب عن ريال مدريد لمدة شهر ونصف تقريباً بسبب الإصابة.


وبالتالي سيفقد زين الدين زيدان ثلاثة نجوم من الفريق حتي نهاية العام الجاري وهم لوكاس فاسكويز وماركو أسينسيو بالإصابة للكولوبي خاميس رودريغيز
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