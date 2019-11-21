نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 21/11/2019









تابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية في أخر تعاملات الأسبوع اليوم الخميس الموافق 21-11-2019 ،والتى شهدت مجموعة من الأحداث المتنوعة.









سيطرت حالة التراجع على أسعار الأسمنت لليوم الخامس على التوالي، حيث تغيرت الأسعار بعد أن قامت بعض المصانع بمزيد من التخفيض.









حققت البورصة المصرية قيم تداولات متوسطة نسبياً حيث وصلت الي 619.4 مليون جنيه ، وذلك من خلال التداول علي عدد 119.3 مليون ورقة منفذة علي عدد 18.2 ألف سهم .









أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدة قرارات تضمنت اجراء حركة تعيينات جديدة بعدد من الشركات ابرزها شركة ثروة للبترول حيث تم تعيين المهندس عمرو الليثى رئيسا للشركة.









حدد المشاركون الأفارقة بورشة عمل صنع فى افريقيا خمسة تحديات تواجه دول القارة لتحقيق التكامل الاقتصادي ضمن ورشة عمل صنع في أفريقيا التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة.









تواصل اسعار مواد البناء اليوم الخميس 21-11-2019 استقرارها في السوق المحلى وتشمل مواد البناء الحديد والاسمنت والطوب والجبس.









أطلقت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.









قالت حياة سندي كبيرة مستشاري رئيس البنك الإسلامي للتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والأبتكار، إن إجمالى حجم مساهمة البنك لمصر وصلت إلى نحو 16 مليار دولار، وسط خطط من البنك لتوسيع حجم استثمارتة ليشمل تطوير السكك الحديد.









أصدرت البورصة المصرية اليوم الخميس، قراراً بالإجراءات التنفيذية لتسجيل وتنفيذ عمليات الطرح العام والخاص البورصة المصرية وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، في خطوة تستهدف مزيداً من التنظيم والمتابعة للطروحات.









شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتحالف شركتي "هيولت باكارد إنتربرايز" و"إنجرام مايكرو" العالميتين لتدريب وتأهيل الكوادر المصرية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.









صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم عقد ورشة عمل لتعريف العاملين بجهاز المدينة، بالمستجدات القانونية والإدارية لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، والمرتبطة أعمالهم بالمهام المذكورة.









نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بديوان عام محافظة الإسماعيلية، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك فى إطار تكليفات وزير الإسكان بمتابعة تفعيل أحكام القانون.









لتقى عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة، وفداً من كوريا الجنوبية، برئاسة يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ولى كون كى، رئيس اتحاد المقاولين الكوريين بالخارج، والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون مع الحكومة المصرية فى تمويل المشروعات، وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجى فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.









"الضرائب": تطوير مقار المصلحة بالتنسيق مع وزارة المالية

أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب على دعم القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية ومتابعة تنفيذ كافة هذه المشروعات بشكل تفصيلي، هذا إلى جانب دعم واهتمام وزارة المالية لنجاح تنفيذ مشاريع تطوير وإصلاح المنظومة الضريبية ككل.



البترول: تحويل 17125 سيارة للعمل بالوقود المزدوج حقق نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى نتائجاً غير مسبوقة مدعوماً بقرار الدولة الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية فى 5 يوليو 2019.









نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 21/11/2019.