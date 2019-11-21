الغرف التجارية الألمانية: مصر لديها بنية تحتية جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات

قال فوندر دايم، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية الألمانية، إن مصر قد تجاوزت أوضاع صعبة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار وأصبحت من الدولة الجاذبة للاستثمار، بسبب المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بتنفيذها ونحن نعمل على مساعدتهم في ذلك.



وأضاف "دايم"، في حواره مع مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الشركات الالمانية تتزايد وتنمو في العديد من الدول ومصر من بين الدول الكبرى في هذا المجال؛ لكونها تعد محور هام وبوابة للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين من الحكومة المصرية والجانب الألماني، وزيارة الرئيس السيسي لبرلين كل ذلك عناصر أساسية ساهمت على تحسين مناخ أعمال الشركات الألمانية في مصر.



وتابع، أن هناك حرص لدى الحكومة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية ونحن نرحب بهذا، وهذا عامل أساسي للشركات الألمانية، مشددًا على ان الشعب المصري طيب ومثقف ولديه عقلية منفتحة ورغبة في تحسين مهاراته، ومصر وفقًا لموقعها فهي مركز ومحور وبوابة للدول الإفريقية، وتطل على العديد من الدول العربية، ولديها بنية تحتية جيدة لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.

