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هذا ما فعلته انجي خوري مع رجال الأمن.. وما علاقة قمر اللبنانية بقرار ترحيلها من الإمارات؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:45 م
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انجي خوري - قمر
انجي خوري - قمر
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أوضح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، سبب ترحيل السلطات الإماراتية في دبي، المغنية السورية انجي خوري، واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها منذ يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل احد الفنادق، موضحًا أنها لم تحترم قوانين الإمارات واستهترت بها، لذلك كان مصير انجي خوري الترحيل إلى سوريا.

وكان قد نشر "صالح الجسمي" حالة له، على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلًا: "لا يصح إلا الصحيح.. حينما يتمادى الشخص في أخطائه واستهتاره بقوانين البلد التي تستقبله ولا يراعي المثل القائل (يا غريب كن أديب) ولا يراعي النصيحة، فإن ترحيله بهدوء إلى بلده هو القرار الصائب".

سبب ترحيل انجي خوري إلى سوريا

وقد نشرت المطربة السورية انجي خوري، مقاطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، تقوم فيها بإيحاءات جنسية وتستعرض جسدها بملابس مثيرة، واستاء متابعيها من هذه المقاطع التي نشرتها من دبي بالإمارات.

ما علاقة قمر اللبنانية بموقف ترحيل انجي خوري؟

وإفادة المعلومات أن ترحيل انجي خوري لا يتعلق بأية وشاية أو تحريض من المغنية اللبنانية قمر، ولكن تصرفات انجي خوري لفتت انتباه رجال الأمن في إمارة دبي، وتحركت قوات الأمن في الوقت المناسب، قبل أن الإستعدادات لحفلها اليوم رفقة الفنان وديع الشيخ.

وقالت الشرطة الإماراتية بأن الإتهامات الموجهة للفنانة انجي خوري، كلها خدش للحياء إلى جانب إتهامات اخرى لم تفصح عنها أجهزة الأمن الإماراتية.

وسافرت انجي خوري إلى الإمارات بعد أن تم ترحيلها من لبنان، بعد نشرها لفيديوهات ومقاطع جريئة وكانت قد أثارت جدلًا واسعًا حولها.

وتورطت انجي خوري في مشاكل كبيرة وصلت إلي القضاء اللبناني بينها وبين المطربة قمر اللبنانية، واتهمت انجي خوري قمر بالقيام بخطفها وتهديدها بالقتل، مما دفع الفنانة اللبنانية إلى رفع 6 قضايا ضدها في المحاكم اللبنانية.
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