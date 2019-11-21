Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان العربي يدين اعتماد إيران سفيرًا للحوثيين

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:53 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

أعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره وإدانته بأشد العبارات اعتماد دولة إيران سفيراً لجماعة الحوثي الانقلابية، وتسليمه مقر سفارة الجمهورية اليمنية في العاصمة الإيرانية طهران والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

وأكد السلمي، أن الموقف الإيراني يُعد خرقاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية الدولية ومبدأ حُرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصةً القرار رقم (2216) لعام 2015.

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن اعتراف إيران رسمياً بميليشيا الحوثي الانقلابية ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع يُعدُ سلوكاً عدائياً وانتهاكاً لسيادة اليمن.

وحمّل رئيس البرلمان العربي، طهران مسؤولية تبعات هذا الموقف وما يُمثله من عرقلة لمساعي الحل السياسي في الجمهورية اليمينة، وتهديد للسلم والأمن لدول الجوار.

ومن جانبه، طالب السلمي، الأمم المتحدة ممثلةً في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسئولياتها تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة اليمنية، واتخاذ التدابير لحماية المباني الدبلوماسية التابعة لليمن في إيران من أي اقتحام أو ضرر.

وجدد السلمي، دعم البرلمان العربي التام للشرعية في الجمهورية اليمنية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسـيادة أراضيه.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سفير للحوثيين ايران البرلمان العربي اعتماد

أخبار تهمك

مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

منذ ساعة

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

منذ 41 دقيقة

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ ساعتين

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

ميتشو يحسم قراره بشأن رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس البرلمان العربي يثمّن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن

رئيس البرلمان العربي يطالب الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ تدابير عاجلة وحازمة بشأن ميليشيا الحوثي

البرلمان العربي يحشد الدعم العالمي ضد القرارات الأمريكية

رئيس البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي جريمة حرب

عاجل.. البرلمان العربي يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية"

الحكومة الشرعية اليمنية: تصعيد الحوثي الأخير بإيعاز وتمويل إيران

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

05:19 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status