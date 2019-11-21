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"تعليم المنيا" تكشف حقيقة وجود إصابات فيروسية بمدارسها

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:53 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نفت مديرية التربية والتعليم بالمنيا إصابة تلاميذ إحدى المدارس بأمراض فيروسية، مؤكدة أنه تم توقيع الكشف الطبي على التلاميذ المزمع إصابتهم بفيروسات وتبين من الكشف أن الإصابة عبارة عن نزلات برد وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية، كما تم التواصل مع أولياء الأمور للتأكيد على سلامة جميع التلاميذ.

وأكد محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن جميع مدارس المنيا خالية من وجود إصابات فيروسية ونفى ما تم تداوله بين الأهالي، موضحًا أن العملية التعليمية تسير بشكل جيد ومنضبط وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مُشيرًا الى تعاون جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق الانضباط وتيسير العملية التعليمية وانتظامها، لافتًا الى أنه تم تحويل التلاميذ المزمع إصابتهم الى مستشفى التأمين الصحى وبتوقيع الكشف الطبي تبين أنه لا توجد أية إصابات من هذا النوع، مؤكدًا أن جميع التلاميذ في حالة جيدة ونافيًا لتلك الشائعات.
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