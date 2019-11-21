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تعرف على سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:44 م
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سوزان مبارك
سوزان مبارك
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ضجت مواقع السوشيل ميديا في مصر، بعد إعلان علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسن مبارك، عن دخول والدته سوزان مبارك العناية المركزة، مما تسائل الجمهور عن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة.

الصدفة تنشر خبر دخول سوزان مبارك العناية المركزة

وعن طريق الصدفة اكتشف الجمهور خبر دخول سوزان مبارك العناية المركزة، حيث رد علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" على أحد المتابعين الذي يسأله عن حالة والدته الصحية، حيث قال: "صباح الخير يااستاذ علاء.. ياريت حضرتك تطمنا على صحة السيدة الفاضلة ماما سوزان.. ان شاء الله تكون بخير وان شاء الله ربنا يشفيها وربنا يبارك فى عمرها وان شاء الله مانشوفش فيها ولا فيكم حاجة وحشة ابدا..وشكرا لحضرتك".

ليرد علاء مبارك كاشف عن الأمر قائلًا: "والله لسا فى العناية ولكن خير ان شاء الله.. شكرًا لسؤالك".

ولم يفصح علاء مبارك عن طبيعة حالة والدته الصحية أو التفاصيل واكتفى بهذا الرد، ولكن قد أجرت سوزان مبارك مؤخرًا عملية جراحية بداية شهر نوفمبر الجاري، في يوم 4 نوفمبر بالتحديد.

سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة

وعن سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة، فقالت مصادر مقريبة من الأسرة إن سوزان مباراك أجرت جراحة دقيقة بمستشفى المعادي العسكري إثر شعورها بألم شديد خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات نتيجة لآثار جانبية بسبب العملية التي أجرتها في اغسطس الماضي، بحسب موقع "العربية نت" السعودي.

نبذة عن حياة سوزان مبارك

سوزان مبارك أو سوزان صالح ثابت، هي قرينة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهي من مواليد 1942 ميلاديًا في مدينة مطاي محافظة المنيا جنوب مصر، من طبيب يدعى صالح ثابت وأم إنجليزية تدعى ليلى ماي.

حصلت سوزان مبارك على الثانوية الأميركية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وحصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأميركية بالقاهرة في عام 1977، كما حصلت على الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة.

وتزوجت سوزان من حسنى مبارك عام 1959، وانجبت ابنها الأكبر علاء مبارك  في عام 1961، ثم انجبت ابنها الثاني جمال مبارك بعدها بعام ونصف تقريبًا.

أسست سوزان مبارك جمعية الرعاية المتكاملة لتقديم خدمات اجتماعية وثقافية وصحية لأطفال المدارس، وأطلقت  مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993، كما ترأست المركز القومي للطفولة والأمومة، واللجنة القومية للمرأة المصرية.
تعرف على سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة
تعرف على سبب دخول سوزان مبارك العناية المركزة
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