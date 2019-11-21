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جماهير أوراوا تستعين بالماضي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الهلال

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:47 م
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جماهير أوراوا
جماهير أوراوا
أميرة فطيم
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ابتكرت جماهير نادي أوراوا ريد الياباني، طريقة جديدة لدعم لاعبيها، قبل مواجهة الهلال، المقرر اقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ووضع مشجعي أوراوا لافتات على ممر دخول تدريبات الفريق، تتضمن نتائج الفريق في البطولة الآسيوية عام 2017 والتي توج بها الفريق الياباني.

والتقى فريق أوراوا بفريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، والتي فاز فيها الفريق الياباني بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية 2017 على حساب الهلال.

وحرصت جماهير أوراوا على دعم وتحفيز اللاعبين بهذه اللافتات، بعدما حقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.


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