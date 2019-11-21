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مفاجأة كبرى.. الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية ballon d'or 2019

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:41 م
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رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية عالمية، عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كل عام، وسيتم تقديمها في الثاني من شهر ديسمبر المقبل في باريس.

وكشف تقرير صحفي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني

وذكرت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، سيحصل على جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية "فرانس فتبول - France Football".

وأفاد المصدر أن وفدا من مجلة "فرانس فوتبول" قام بزيارة مدينة تورينو الإيطالية، والتقى أعضاء الوفد مع ممثل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتي.

ويتوقع أن الصحفيين أجروا مقابلة مع اللاعب، والتي سيتم نشرها بعد الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال الحفل الذي سيقام، يوم 2 ديسمبر المقبل، في مسرح "شاتليت" في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج كريستيانو رونالدو (34 عاما) خمس مرات، حتى الآن، بجائزة الكرة الذهبية، وذلك في الأعوام: (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)، وهو رقم قياسي يتقاسمه الدون مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، المتوج بالجائزة أعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2015)

وحصد كريستيانو رونالدو لقب بطل الدوري الإيطالي، وكأس السوبر المحلي مع "السيدة العجوز"، كما نال لقب دوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال، وتجاوز حاجز الـ 700 هدف في مسيرته.

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