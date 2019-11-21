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ضياء السيد لـ"الفجر الرياضي": أشرفت على تدريب صلاح ولا أحد توقع نجاحه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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أعرب ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، عن سعادته بالحالة التي يعيشها الجمهور المصري، بعد أداء المنتخب الوطني الأوليمبي، بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "هناك أسماء تستحق الاحتراف في الدوريات الأوروبية، وستحدث طفرة كبيرة هناك".

وتابع، "لا يمكنني ترشيح اسم بعينه للإحتراف من الجيل الأوليمبي، لأن الاحتراف الخارجي مشروط بعدة عوامل للنجاح، ليس فقط القدرات والإمكانيات الفنية".

وأضاف، "على سبيل المثال أشرفت على تدريب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الحالي، ولا أحد كان يتوقع نجاحه في الاحتراف الخارجي، كنا نعلم أن لديه قدرات لكن التخوف كان عدم الالتزام خارج الملعب".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً: "الالتزام الديني وعدم التأثر بعوامل خارج عن أرضية الملعب بجانب القدرات الفنية، تضع اللاعب في مكانة أخرى بالدوريات الأوروبية".

ونجح المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، في التأهل لنهائيات أولمبياد طوكيو 2020، للمرة الثانية عشر في تاريخه.


جاء ذلك بعدما حقق المنتخب الوطني فوزًا كاسحًا على جنوب إفريقيا، بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويخوض المنتخب الأوليمبي نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه منتخب كوت ديفوار يوم 22 نوفمبر الجاري في ختام البطولة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح رياضة المنتخب الاوليمبى الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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