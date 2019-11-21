لاعب جديد في برشلونة

يعود فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره فريق ليجانيس يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري موسمو 2019-2020.





واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن فالفيردي سيتجه للاعتماد على وجه جديد في التشكيلة الأساسية للفريق لسد غياب الإصابات.





واضافت الصحيفة، أن فالفيردي مضطر للاعتماد على السنغالي موسي واجي تشكيلة برشلونة أمام ليجانيس بسبب غياب بيكيه وسيميدو وسيرجي روبيرتو في الخط الدفاعي.





وكتبت الصحيفة في تقريرها: امتحان كبير ينتظر واجي مع برشلونة كل شيء يشير إلى مشاركته أساسيا يوم السبت ضد ليغانيس في ظل غياب بيكيه و سيميدو و سيرجي روبيرتو.