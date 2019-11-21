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تركيا تعلن حظر بيع "السيانيد" السامة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت تركيا، اليوم الخميس، حظر بيع مادة السيانيد السامة، إثر عدوى انتحار جماعي باستخدام هذه المادة.


وقال وزير البيئة والتطوير الحضري مراد كوروم: "نعتزم حظر بيع المواد التي تشمل مكونات السيانيد عبر الإنترنت، وفي الأسواق مع إدخال تعديل على التشريعات".



ويشتبه في التسمم بالسيانيد في 3 حالات منفصلة لانتحار أسر في تركيا شهدت وفاة 11 شخصاً على مدار 10 أيام. وتفيد تقارير بأن الانتحار في الحالات الثلاث بسبب المشاكل الاقتصادية.

وفي 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أقدم أب في إسطنبول، تردد أنه مدين بمبالغ طائلة، على تسميم زوجته وابنه البالغ من العمر 6 أعوام بالسيانيد، وفقًا للوكالة. وقبلها بأسبوع عُثر على أسرة من 4 أفراد موتى بسبب تسمم بالسيانيد في أنطاليا. وترك الأب رسالة شرح فيها أنه بلا وظيفة منذ 9 أشهر، وعجزه عن الاستمرار على هذا الحال.

وعثر على شقيقتين وشقيقين موتى في 6 نوفمبر الجاري، في شقتهم باسطنبول بسبب تسمم بالسيانيد. وكان الأربعة يعانون من مشاكل مالية.

وأوضح معهد الإحصاء التركي في الأسبوع الماضي أن حوالي مليون تركي فقدوا وظائفهم بين أغسطس و2018 أغسطس 2019.

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الكلمات المفتاحية

مادة السيانيد حظر تركيا بيع السامة

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