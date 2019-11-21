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الأهلي يحدد موعد مبارياته بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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حدد مسؤولو النادي الأهلي، التاسعة مساء بتوقيت مصر، موعدًا لإقامة مبارياته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يقع الأهلي برفقة كلا من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في المجموعة الثانية.

وتلقى كلا من ناديي الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي خطابًا يفيد بإقامة مواجهة الأهلي في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر، على استاد السلام، بحضور 10 آلاف مشجع، وذلك بعدما حصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بذلك.

ويستضيف الأهلي كلا من الهلال يوم 6 أكتوبر في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما يستضيف بلاتينيوم يوم 28 من الشهر نفسه في الجولة الثالثة، وتقام المبارتين في التاسعة مساء على استاد السلام.

بينما يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره النجم الساحلي، يوم 29 من شهر نوفمبر على استاد رادس في تونس، في الجولة الأولى من المسابقة الإفريقية.

وتلقى النادي الأهلي اليوم الخميس خطابًا من اتحاد الكرة المصري يفيد فيه بأن الجهات الأمنية وافقت على إقامة مباريات الفريق الأحمر الإفريقية على ستاد السلام وبحضور الجماهير.


وحددت الجهات الأمنية عدد الجماهير التي ستكون متواجدة في المباريات الإفريقية للنادي الأهلي بـ10 ألاف مشجع.


وكانت إدارة ستاد برج العرب قد أعلنت في وقت سابق إغلاق الملعب لإجراء عملية الصيانة والإصلاح للملعب وستستمر لمدة 3 أشهر.


ووافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السادس من شهر ديسمبر المقبل على ستاد السلام، وفي تمام الساعة التاسعة مساء.


كما وافقت أيضًا على إقامة مباراة الفريق الأحمر أمام بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 من شهر ديسمبر أيضًا على ستاد السلام وبحضور 10 ألاف مشجع في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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