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"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:30 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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احيت كلية الزراعة بجامعة المنيا ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بالكلية، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، والدكتورعادل عبد الله عبد الغني، عميد كلية الزراعة، والدكتورحسين عبد الجليل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقام الفنان محمد صلاح ابن محافظة المنيا والذي استضافته الكلية لإحياء الحفل، وفريق كورال كلية الزراعة، وفريق شباب مصر للفنون الاستعراضية بتقديم اغاني وطنية واغاني دينية، كما شارك الطالب ابانوب بالكلية بتقديم أغنية مولاي.

شهد الحفل حضورًا كثيفًا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية والكليات الآخرى، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من اجل مصر.

أشرف على تنظيم الحفل عادل عبد الله، مدير مكتب رعاية الطلاب بالكلية، ورباب محمد ثابت، وهاني ماهر، وكابتن أبو هريدة، وعلي احمد.
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
"زراعة المنيا" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية كبرى لطلابها (صور)
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