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عاجل - 3 عقوبات نارية تنتظر الزمالك حال الانسحاب من السوبر الإفريقي

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:19 م
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الزمالك
الزمالك
عمر محمد
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بات نادي الزمالك (بطل الكونفدرالية الإفريقية) مهدد بتوقيع عقوبات قاسية ومغلظة في الفترة القادمة حال الانسحاب من خوض مباراة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في قطر ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويرفض الزمالك ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور خوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي في قطر "الدوحة".

وكان مرتضي منصور قد صرح سابقًا بأنه لن يلعب مباراة السوبر الإفريقي في حال أصر الاتحاد الإفريقي لعبها في قطر.

وفي حال عدم مشاركة فريق الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة سيواجه النادي 3 عقوبات قاسية بالنسبة للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

العقوبة الأولى : توقيع غرامات قاسية بحرمان الفريق الأبيض من المشاركة فى أى بطولة تخص الاتحاد الإفريقى فى 3 نسخ متتالية.

العقوبة الثانية : توقيع عقوبات مادية كبيرة ومغلظة على الفريق المنسحب من خوض لقاء السوبر.

العقوبة الثالثة: يرفض الكاف فكرة إلغاء مباراة السوبر حتى لو اعتذر نادي الزمالك ، ومن الوارد الاستعانة بفريق نهضة بركان المغربى وصيف الكونفيدرالية فى النسخة الماضية للعب مباراة السوبر الإفريقى على حساب الزمالك حامل اللقب.
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