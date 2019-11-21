يحسم الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك الموقف النهائي لمحمود علاء مدافع الفريق سواء بالموافقة على احترافه أو بقائه مع الفريق.

ويرغب نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع محمود علاء بعد المستويات المميزة التي قدمها.

ميتشو يحسم قراره بشأن رحيل نجم الزمالك





ويشارك اللاغب بشكل أساسي مع الزمالك ونجح في لفت الأنظار إليه، وطلب المدرب الحديث مع اللاعب في جلسة بينهما لتحفيزه والشد من آزره، وتركت الإدارة للمدرب حرية القرار سواء بالموافقة على احتراف علاء أو الرحيل خلال يناير المقبل بعد العرض الجاد الذي تلقاه من جانب نادي أهلي جدة السعودي.

ويحدد الخواجة قراره بعد جلسته مع اللاعب لكنه يميل إلى بقائه ويرفض بشكل نهائي التفريط في خدماته بسبب صعوبة اللقاءات المقبلة والحاجة إليه.

وينتظم علاء في تدريبات الزمالك غدًا الخميس بعد إنتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول وخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2019.

ويدخل الزمالك لقاء إنبي بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز لمنحهم دفعة معنوية قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي نهاية الشهر الجاري في الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد فترة التوقف الطويلة للمسابقة على خلفية ارتباطات المنتخب الأول والمنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات بطولة افريقيا تحت 23 سنة.

ويعلم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك جيدًا أهمية تحقيق الانتصار على الفريق البترولي والتأكيد على أن الفريق حقق النتائج المرجوة من فترة توقف بطولة الدوري وسلسلة الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

واستعاد الزمالك عددا كبيرا من اللاعبين المصابين ويأتي على رأسهم مصطفى فتحي وشيكابالا بعد فترة الغياب بسبب الإصابة إلى جانب محمد حسن لاعب الوسط لتعويض إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي.