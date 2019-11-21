Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجندي" للمرأة غير المحجبة: "لو ملبستهوش بمزاجك هتلبسيه غصب عنك"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:25 م
Advertisements
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
رقية جمال
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المرأة عليها أن تقبل فرضية الله للحجاب، وأن تتعامل معه بسياسة الباب الموارب ولا ترفضه بشكل قطعي، مشددًا على أن كل امرأة ثبت يقيننا أنها سترتدي الحجاب عند الدفن.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، كل امرأة مسلمة ترتدي الحجاب مرتين أحدهما بمزاجها واردتها في الحياة، والأخرى غصب عن إرادتها عند الدفن، مضيفًا: "مخاطبًا الناس: "كدا كدا هتتحجبي".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يتخض من الكفن ويكره تشبيه الحجاب به هو الذي استغرقته الدنيا، لكن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال:" الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ"، معقبًا ساخرًا: " بيزعلوا مننا لما بندعو للحجاب ويسمحوا لنفسهم بالدعوة لخلع الحجاب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر الجندي اخبار الحوادث

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

منذ ساعة و 21 دقيقة

خاص.. الأهلي يشعل حربا مع الزمالك على نجم وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مورينيو يطلب 5 صفقات لتدعيم صفوف توتنهام.. من بينهما نجم الجزائر (بالأسماء)

منذ 33 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل.. نيمار في مدريد ومبابي خارج الحسابات

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك رسمي من مرتضى منصور بعد إعلان موعد السوبر الإفريقي

منذ حوالي 4 ساعات

نبأ سار للأهلي قبل موقعة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

منذ أقل من ساعتين

10 وزراء مهددون بالرحيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة رحيل الخطيب عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضبط المتسببين بانفجار خط الغاز بإيتاي البارود

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. فايلر يواجه أزمة جديدة عقب إصابة مهاجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لسوزان مبارك وإحالتها للعناية المركزة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:44 ص

مفاجأة مدوية.. صفقة تبادلية تاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

عاجل بالصور.. مفاجآت مدوية وكواليس جديدة عن سيارة 2030 الخارقة قبل ظهورها رسميا (خاص)

03:53 م

الأرصاد الجوية: احذروا من طقس الفترة المقبلة.. وهذا ما يجب فعله

02:25 م

عاجل.. حقيقة وفاة النجم هادي الجيار

02:40 م

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير الأهلي قبل مباريات إفريقيا والدوري

04:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status