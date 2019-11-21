"الجندي" للمرأة غير المحجبة: "لو ملبستهوش بمزاجك هتلبسيه غصب عنك"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المرأة عليها أن تقبل فرضية الله للحجاب، وأن تتعامل معه بسياسة الباب الموارب ولا ترفضه بشكل قطعي، مشددًا على أن كل امرأة ثبت يقيننا أنها سترتدي الحجاب عند الدفن.



وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، كل امرأة مسلمة ترتدي الحجاب مرتين أحدهما بمزاجها واردتها في الحياة، والأخرى غصب عن إرادتها عند الدفن، مضيفًا: "مخاطبًا الناس: "كدا كدا هتتحجبي".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يتخض من الكفن ويكره تشبيه الحجاب به هو الذي استغرقته الدنيا، لكن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال:" الكَيِّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِما بَعْدَ الْموْتِ"، معقبًا ساخرًا: " بيزعلوا مننا لما بندعو للحجاب ويسمحوا لنفسهم بالدعوة لخلع الحجاب".

