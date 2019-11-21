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أمن قنا يضبط تشكيلا عصابيا تخصص في بيع مخدر "الشابو"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:25 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، تشكيل عصابي، تخصص في الاتجار في الشابو المخدر، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدى القاضي إخطارًا، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب أحمد المعداوي، معاون مباحث أبوتشت، من ضبط "محمود. ع. ا"، و"محمود. ر. ا"، مقيمان بقرية الحلافي التابعة لمحافظة سوهاج، بحوزتهما،دراجة بخارية بدون لوحات، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، و24 تذكرة من " الشابو" المخدر، بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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