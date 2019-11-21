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بطلات مصر ينافسن على التأهل إلى طوكيو 2020 فى كأس العالم لسلاح الشيش

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 05:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تخوض بطلات مصر فى السلاح منافسة شرسة فى كأس العالم لسلاح الشيش إحدى الجولات المؤهلة الى اوليمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها غدا الجمعه بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 38 دولة من مختلف انحاء العالم .

 

بطلات مصر ينافسن على التأهل الى طوكيو 2020 فى كأس العالم لسلاح الشيش


وتطمح بنات مصر فى حجز بطاقة التأهل الجماعى من بوابة القاهرة من خلال الحصول على احد المراكز التى تضمن للفريق السفر الى طوكيو 2020 واللحاق بمنتخب الرجال الذى تأهل بالفعل .

 

وتشارك مصر فى البطولة باثنى عشر لاعبة هن جومانا امير ويارا الشرقاوى ومريم الزهيرى ونهى هانى وسلمى هانى وجنا محمود وشهد محمود ونورا محمد جيهان محمد وشهد نزار وعالية رضوان ومريم صدقى.

 

ويضم منتخبنا الوطنى لسيدات سلاح الشيش اصغر لاعبات البطولة سلمى هانى ذات الاربعة عشر عاما فقط وهى تصغر بثلاثين عاما  عن اكبر لاعبات البطولة  المجرية سسيلا اوروشازى.

 

ويحرص اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى على الدفع بالناشئين والشباب فى البطولات الدولية المختلفة لاجل بناء اجيال جديدة للمستقبل تستطيع التنافس والوصول الى افضل المراكز .

 

وتعد اللاعبة نورا محمد هى اكبر لاعبات منتخبنا 21 عاما ويليها كل من يارا الشرقاوى ومريم الزهيرى 20 عاما وجيهان محمد 19 عاما وكل من نهى هانى وشهد محمود  18 عاما  وكل من مريم صدقى وعالية رضوان وشهد نزار 17 عاما وكل من جومانا امير وجنا محمود 16 عاما واخيرا سلمى هانى 14 عاما .

 

وتقام البطولة على مدار ثلاثة ايام اعتبارا من الغد وتستمر حتى يوم الاحد المقبل حيث تقام الجمعه والسبت منافسات الفردى بينما تقام منافسات الفرق وتنتهى يوم الاحد المقبل .

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