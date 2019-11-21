إعانات عاجلة ومشروعات صغيرة لبعض الحالات بمحافظة المنيا.. تفاصيل

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المسئولين بسرعة البت في شكاوي ومطالب المواطنين المقدمة في مختلف القطاعات وذلك خلال اللقاء الجماهيري الدوري الذي عقد بمقر الديوان العام للمحافظة، بحضور نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.



واستعرض المحافظ 69 شكوى للمواطنين، ووجه بالعمل على سرعة حلها، حيث وجه بصرف مساعدات مالية شهرية، وإعانات عاجلة لعدد 15 حالة من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية وبعض الحالات المرضية المزمنة، ودراسة توفير مشروعات صغيرة لبعض الحالات، وكذلك فحص عدد من طلبات الأكشاك بنطاق قري المحافظة لحالات أولي بالرعاية لمساعدتهم على متطلبات الحياة وظروفهم الاجتماعية الصعبة.



كما وجه المحافظ عددا من رؤساء المراكز بالفحص العاجل والرد لتخصيص 6 شقق سكنية من المساكن الأولى بالرعاية لعدد من الحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات إنسانية متعسرة وتقديم كل الدعم المتاح، لتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم أجهزة كهربائية لاثنين من العرائس من الاولي بالرعاية وأيتام للمساعدة في تجهيزهم.



وأكد المحافظ أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة علي بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا علي رؤساء الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.

