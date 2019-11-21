انتقد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأصوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة والتي تتحدث عن الثلاث لاعبين الكبار الذين سيدعمون المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

شريف إكرامي يوجه رسالة نارية إلى "السطحيين" بعد تأهل الفراعنة للأوليمبياد





وتأهل منتخب مصر الأوليمبي لأولمبياد طوكيو عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام ويضرب موعدًا غدًا مع كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة.

وغرد إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو".

وأضاف:" بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام!كأننا اعتدنا السطحيه و احترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".

ويقابل منتخب مصر الأوليمبي نظيره كوت ديفوار في الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في المباراة النهائية بعد ضمن المنتخبين رسميا التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020 والتي ستنطلق في الصيف.

كما يخوض منتخب غانا موقعة نارية أمام جنوب إفريقيا من أجل حصد المركز الثالث المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة.

وبدأ أصوات البعض في المطالبة بضم محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى الفراعنة الأوليمبي المشارك في الاوليمبياد كما نادت بضم كل من رمضان صبحي وصالح جمعة ومروان محسن وغيرهم.