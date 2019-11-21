عاجل - مورينيو يطلب 5 صفقات لتدعيم صفوف توتنهام.. من بينهما نجم الجزائر (بالأسماء)

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن أولى طلبات البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعدما تولي القيادة الفنية للفريق الإنجليزي خلفًا للمقال بوكيتنينو.





وحدد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، عدة أسماء لتدعيم صفوف النادي اللندني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.







وفقاً لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فإن البرتغالي حدد عدة أسماء لتدعيم "السيبرز" في يناير (كانون الثاني)، على رأسها نجم سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بورنو فيرنانديز، وأحد الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد فريقه السابق.





وأضافت الصحيفة: "قائمة مورينيو لدعم صفوف توتنهام تشمل أيضاً كلاً من باولو ديبالا، وديكلان رايس، والسنغالي كاليدو كوليبالي، ويوسف عطال".





ويخطط مورينيو لبدء مرحلة جديدة مع توتنهام الإنجليزي، أملاً في العودة إلى الأربعة الكبار، خاصة وأن "السيبرز" يحتل المركز 14 في جدول مسابقة "البريميرليغ".





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