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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تحقق قيم تداولات بـ 619.4 مليون جنيه بختام تعاملات الخميس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 04:57 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

حققت البورصة المصرية قيم تداولات متوسطة نسبياً حيث وصلت الي 619.4 مليون جنيه ، وذلك من خلال التداول علي عدد 119.3 مليون ورقة منفذة علي عدد 18.2 ألف سهم .

وبختام تعاملات البورصة المصرية اليوم ارتفع نحو 61 شركة ، وإنخفض 70 شركة وإستقر 38 شركة ، وذلك من حوالي 169 شركة متداولة.

أخبار البورصة المصرية .. 65.9 مليون جنيه تداولات المتعاملون الرئيسيون بالبورصة 

وسجل المتعاملون الرئيسيون بالبورصة المصرية قيم تداول بلغت نحو 65.9 مليون جنيه ، بأحجام تداول 63.3 ألف ورقة منفذة علي 5 ألاف عملية بيع وشراء.

أخبار البورصة المصرية .. سوق خارج المقصورة يسجل تداولات بـ 52.2 مليون جنيه اليوم 

وكشف موقع البورصة المصرية أن أحجام التداول بسوق خارج المقصورة  اليوم كانت 1.2 مليون ورقة بلغت قيمتهم 52.2 مليون جنيه من خلال تنفيذ 59 ألف عملية بيع وشراء .


أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس ، أخر جلسات الأسبوع علي خسائر بحوالي 1.3 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند 713.2 مليار جنيه ، وتباينت مؤشرات البورصة المصرية ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.91% متأثراً بهبوط سهم البنك التجاري الدولي والذي وصل سعره الي 79 جنيه.

وتصدر سهم الأسكان والتعمير الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم حيث وصل سعره الي 10.3 جنيع ، فيما كانت صدارة التراجعات لسهم وادي كوم أمبو لإستصلاح الأراضي ، حيث هبط سعره الي 11.6 جنيه .

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